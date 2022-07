Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ (UAIC) din Iasi organizeaza, in perioada 4 – 15 iulie, cea de a cincea editie a Scolii Internationale de Vara JASSY, la care participa peste 90 de tineri din 15 tari. Potrivit unui comunicat remis presei, la scoala de vara participa 78 de studenti din China, Elvetia,…

- In ultimele mandate, miza multor consilieri locali din Campina era plecarea in strainatate, in delegații ale administrației locale. Ani la rand s-a plecat, in general, in destinații cu... plaja - Turcia, Grecia, dar și in destinații mai spectaculoase - Spania, Franța, Elveția, Danemarca, Germania, Luxemburg…

- Presedintele rus Vladimir Putin intentioneaza sa participe la summitul G20 din noiembrie de la Bali, in Indonezia, dupa ce a primit o invitatie oficiala, a anuntat luni un consilier de la Kremlin. „Am primit invitatia oficiala (…). Am raspuns pozitiv spunand ca suntem interesati sa participam”, le-a…

- ”Vara lui 2022 este punctul de cotitura asteptat de toata lumea de la inceputul pandemiei: momentul in care oamenii vor reincepe sa calatoreasca si sa-si faca vacantele asa cum o faceau inainte de pandemie, mult asteptata „revenire la normal”. O analiza a Google asupra cautarilor legate de calatorii,…

- Orice problema care are legatura intr-un fel sau altul cu banii provoaca de cele mai multe ori disfuncționalitați financiare, certuri, neințelegeri intre oameni și chiar desparțiri, care uneori se tranșeaza in instanța.La fel stau lucrurile și in cazul bacșișului, „grija” noastra cea de toate zilele…

- Se apropie sezonul vacanțelor, iar mulți romani se pregatesc in aceasta perioada pentru concediu. Dupa mai bine de doi ani de pandemie, unele țari au ridicat o mare parte din restricții. In multe state europene se menține insa obligativitatea prezentarii certificatului verde COVID-19 la intrarea in…

- Iulia Moldoveanu, sportiva a CS Unirea Focșani, componenta a Centrului Olimpic pentru Cadeți și juniori de la Focșani, a caștigat marți, 17 mai, medalia de bronz la judo – 48 kg. la Gymnasiade-Normandy 2022. La categoria 48 kg. au luptat sportive din Algeria, China, Franța, Ungaria, Brazilia, Chile,…

- Rusia a caștigat 66 de miliarde de dolari din exportul de combustibili fosili in cele doua luni de la invazia sa in Ucraina, deoarece a profitat de creșterea prețurilor marfurilor, in ciuda faptului ca s-a confruntat cu sancțiuni dure, potrivit unui studiu realizat de un grup de cercetare independent.…