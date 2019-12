Stiri pe aceeasi tema

- Cantitatea de plastic „depozitata” in oceane este estimata astazi la circa 150 de milioane de tone, spune Adrian Teampau, director Taxe Indirecte, Deloitte Romania, care afirma ca nu mai putin de cinci grame de plastic ajung saptamanal in organismul fiecarui locuitor al planetei prin aer, apa sau…

- Uniunea Europeana a inregistrat in septembrie un deficit al balantei comerciale de cinci miliarde de euro, fata de numai 1,5 miliarde de euro in perioada similara din 2018, potrivit unei estimari...

- Comisia Europeana a decis sa acorde prima autorizatie de comercializare pentru producerea vaccinului impotriva virusului Ebola. Vaccinul, numit Ervebo, se afla in proces de dezvoltare din 2014, de la izbucnirea epidemiei de Ebola din Africa de Vest. Vaccinul e deja utilizat in anumite situații Vaccinul…

- Deloitte Romania lanseaza, in parteneriat cu Termene.ro, aplicația PartnerSCAN, care permite companiilor evaluarea partenerilor de afaceri din Romania din punctul de vedere al riscului fiscal. Conform legislației in materie de TVA in vigoare, companiile platitoare de TVA trebuie sa faca dovada verificarii…

- ORA DE IARNA 2019. Ora de iarna este ora standard. Sistemul orei de vara si de iarna presupune o ajustatare cu o ora a ceasurilor in fiecare primavara si toamna. La ora de vara, ceasul se da inainte cu o ora (ora 3:00 devine ora 4:00), in timp ce la ora de iarna operațiunea e inversa, ceasurile se…