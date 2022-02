Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței acuza șase companii farmaceutice din Elveția, Germania, Belgia și Italia ca au format un cartel care a șantajat statul roman sa renunțe la o taxa, prin privarea bolnavilor de un tratament vital. Este vorba despre criza imunoglobulinelor, care au lipsit din farmaciile din Romania…

- Șase nave de razboi rusești au intrat, marți, in Marea Mediterana și s-ar putea indrepta spre Crimeea in urmatoarele ore, potrivit rapoartelor presei din Italia. O flotila militara rusa navigheaza la nord de Malta prin Canalul Sicilian și este urmarita indeaproape de forțele NATO. Cele șase nave amfibie…

- Directorul Societații de Transport București (STB), Adrian Criț, a anunțat, marți, ca va fi facut un audit extern pentru a identifica toate pierderile și se vor lua masuri pentru recuperarea prejudiciului de la cei care au declanșat greva ilegala. „Cu angajații STB care au revenit la locurile de munca…

- Presedintele PNL Florin Citu a declarat, luni, despre masurile propuse de PSD in urma majorarii facturilor la energie, ca va sustine orice reduceri de taxe care se aplica unitar in toata economia si ca nu este de acord sa se reduca TVA-ul doar pentru un anumit sector. Liderul PNL a mai spus ca, in opinia…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 2,52 milioane lei (aproximativ 521.000 euro) sase companii pentru trucarea unor licitatii organizate de Societatea Complexul Energetic Oltenia si Centrala Electrica de Termoficare Govora, in perioada aprilie 2017 – februarie 2019, pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, la evenimentul “Forumul Capitalului Romanesc”, organizat de Intact Media Group, ca, in peroada pandemiei, orice afacere romaneasca a devenit o lectie de supravietuire economica. Insa, a spus premierul, exista o speranta de redresare. “Cu certitudine, nu vom incurca,…

- Marcel Ciolacu, Florin Cițu, Kelemen Hunor dar și Klaus Iohannis au primit, simbolic, “nuielușe” in cizmulițe, la Parlament, de la reprezentanții partidului AUR. Legenda spune ca doar copiii cuminți primesc cadouri și dulciuri de Moș Nicolae, ceilalți primesc nuielușe in cizme. Reprezentanții AUR au…

- Bancnota cu valoarea nominala de 20 de lei care o va ilustra pe Ecaterina Teodoroiu va fi pusa in circulație incepand cu data de 1 decembrie 2021, anunța Banca Naționala a Romaniei (BNR). Bancnota de 20 de lei reprezinta prima bancnota romaneasca pe care se regasește chipul unei femei. “Se raspunde…