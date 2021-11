Cinci ambasadori români au fost rechemați în țară de președintele Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, mai multe decrete pentru rechemarea in țara a mai multor ambasadori, printre care șefii Delegațiilor Permanente pe langa UE și NATO, Luminița Odobescu și Stelian Stoian. „Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 10 noiembrie 2021, urmatoarele decrete: Decret privind rechemarea domnului Stelian Stoian din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar, șef al Delegației Permanente a Romaniei pe langa NATO; Decret privind rechemarea doamnei Luminița Teodora Odobescu din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

