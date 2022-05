Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, marți, ca profesorii nu vor avea voie sa ofere meditații elevilor din clasele in care predau. „Vom avea clarificat și fenomenul meditațiilor care se practica in orice stat al acestei lumi. Sigur, avem și o condiție pentru a preintampina un anumit gen de…

- Guvernul va dubla alocatia zilnica a fiecarui elev pariticipant la olimpiade nationale si va majora semnificativ valoarea premiilor pentru elevii care castiga olimpiadele la acest nivel a anunțat, vineri, prim-ministrul Nicolae Ciuca, care s-a intalnit, impreuna cu ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi, la Alba Iulia, ca scoala online impusa de pandemia de COVID 19 a fost o catastrofa educationala in toate statele din lume.Scoala online impusa a fost o catastrofa educationala, nu numai in Romania, a fost o catastrofa educationala in orice stat din…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, joi, ca rezultatele la simularea examenelor nationale Bacalaureat si Evaluare nationala, sunt mai slabe decat cele de anul trecut. „Rezultatele la simulare, cu doua exceptii, sunt mai slabe decat anul trecut. Exceptiile sunt la examenul de Bacalaureat…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi ca testele de antrenament pentru examenele nationale vor fi calibrate in urma rezultatelor si concluziilor simularilor pentru Bacalaureat si Evaluare nationala. ‘Testele de antrenament pentru examenele nationale vor fi calibrate in urma rezultatelor…

- UEFA va imprumuta cluburile afectate de pandemie. Creditele vor fi la rate foarte avantajoase, scrie lequipe.fr. Pentru a ajuta cluburile sa-si revina din criza financiara cauzata de COVID, UEFA trebuie sa valideze, joi, proiectul care isi propune sa imprumute cluburilor implicate in competitiile europene,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, sambata, la Guvern, ca peste 800 de elevi veniti din Ucraina sunt inscrisi ca audienti in sistemul de invatamant din Romania, numarul acestora urmand sa depașeasca, de saptamana viitoare, 1.100. Cimpeanu a aratat ca cei mai multi dintre zecile de mii de…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi, ca universitatile romanesti pot primi cadre didactice refugiate din Ucraina, iar acestea pot primi burse cuprinse intre 330 de euro si 590 de euro. Ministrul a precizat ca universitatile romanesti pot primi cadrele didactice refugiate din Ucraina…