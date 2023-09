Cimitire si memoriale din Belgia si Franta, inscrise in patrimoniul mondial UNESCO

Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei franceze, Catherine Colonna, a cerut luni sa nu fie creata o „proasta polemica” in jurul eventualului ajutor al Frantei pentru Maroc dupa seismul devastator , informeaza AFP, transmite AGERPRES . „Aceasta este o disputa proasta, o disputa total deplasata”, a declarat Catherine Colonna…

- Omizile au provocat pierderi de milioane de euro in culturile de lavanda din Franța in acest an, potrivit unei asociații agricole care a cerut ajutorul guvernului, transmite dpa. Fermierii au pierdut 90% din recolta in unele cazuri.

- Guvernul francez aloca 200 de milioane de euro pentru a distruge surplusul de vin și pentru a-i sprijini pe producatorii locali, potrivit BBC. Industria de profil din Franța se confrunta cu o serie de probleme. Cererea de vin a scazut deoarece tot mai multe persoane consuma bere artizanala. De asemenea,…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a incheiat pe locul 3 in grupa B a Campionatului European si va evolua in optimi contra nationalei similare a Frantei, potrivit news.ro.Meciul va avea loc, sambata, la Florenta.Potrivit FR Volei, obiectivul nationalei - calificarea in optimile de finala,…

- In 2022, la nivelul Uniunii Europene s-au fabricat 3,2 miliarde de litri de inghețata, marcand o creștere de 5% fața de anul precedent, arata un raport al Eurostat . Germania a fost principalul producator de inghețata in 2022, cu 620 de milioane de litri de inghețata, urmata de Franța (591 de milioane…

- Pe 28 iulie se implinesc 108 ani de la declanșarea Marelui Razboi, devenit in scurta vreme Primul Razboi Mondial, care se va incheia pe 11 noiembrie 1918, in urma semnarii unui armistițiu. Mai mult de 16 milioane de militari și civili au pierit intr-o conflagrație care, contrar speranțelor unora, nu…

- La "Marele razboildquo;, desfasurat in perioada 28 iulie 1914 11 noiembrie 1918, au participat aproximativ 70 de milioane de militari, marea majoritate reprezentand o militarii europeni 60 de milioane. Dintre acesti militari, un numar estimat la 10 milioane si au pierdut viata pe campurile de lupta,…

- In curand Belgia ar putea inceta sa mai existe ca stat, scrie Politico. Tensiunile dintre Flandra, de limba olandeza, in nord, și Valonia, de limba franceza, in sudul țarii, amenința cu o criza mult mai mare.