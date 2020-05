Cifrele care arată cât de EFICIENTĂ este testarea în România In acest moment, exista 2.177 de salariați din Sanatate care sunt confirmați pozitiv SARS-Cov-2 Numarul deceselor in randul salariaților este de 13. Raportul dintre rata mortalitații salariaților din sanatate și rata generala a mortalitații generata de COVID 19 pentru grupa de varsta 18-65 ani: 2,67, conform unui raport al Federației Solidaritatea Sanitara. Ponderea salariaților infectați in numarul total de cazuri confirmate in Romania:15,73 %. Ponderea salariaților infectați din totalul salariaților implicați in lupta impotriva COVID 19: 0,87%. Rata de infectare a salariaților din sanatate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

