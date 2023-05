Ciclonul mediteranean vine cu ploi abundente și temperaturi de 30 de grade Celsius Ciclonul mediteranean se apropie de Romania, unde sunt așteptate ploi abundente și vant puternic, in urmatoarele zile, dar și temperaturi de pana la 30 de grade Celsius. Precipitațiile estimate pentru Romania nu vor avea, insa, severitatea celor din Italia și Croația, unde raurile și-au dublat nivelul in doua zile, ajungand chiar și la 5 metri. Potrivit prognozei ANM, pentru miercuri și joi, a fost emis un cod galben de inundații pentru mai multe rauri din partea de nord a Olteniei. „Chiar daca nu așteptam fenomene de severitatea celor din Italia și țarilor balcanice din apropierea Marii Adriatice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

