Ciclon mediteranean peste România! ANM, alertă de ultimă oră Ciclon mediteranean peste Romania! ANM a emis o noua alerta meteo pentru mai multe județe din țara, fiind vizate mai multe zone de cod galben de ploi și vant puternic. Așadar, romanii trebuie sa se obișnuiasca cu ploile puternice in aceasta perioada. Mai mult, in zone precum Constanța, Tulcea, Ialomița și Calarași va ploua cat pentru o luna intreaga. Ciclon mediteranean peste Romania! Dupa ciclonul și vortexul polar care au dat batai de cap tuturor in ultimele luni, a venit vremea unui ciclon mediteranean sa aduca furtuna in țara noastra și ploile puternice. Elena Mateescu, directorul ANM, a oferit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Va intra in vigoare atenționarea meteorologica de cod galben, care ramane in vigoare pana maine dupa-amiaza, la ora 18:00 și vizeaza partea de sud-est a țarii, pentru ca in Dobrogea și in sud-estul Munteniei vorbim de cantitați de precipitații care, prin acumulare, in aceste ore, pot depași 25-30l/m²…

- Meteorologii ANM au emis o avertizare Cod galben de ploi insemnate cantitativ și vant. Patru județe sunt vizate de avertizarea meteo. Avertizarea meteo Cod Galben emisa de ANM este valabila marți, 18 aprilie, de la ora 22:00 pana miercuri, 19 aprilie, la ora 18:00 In intervalul menționat in Dobrogea…

- ​​Meteorologii anunta ca in mare parte a tarii va ploua si va fi vant puternic, pana joi seara, iar pentru patru judete a fost emisa avertizare cod galben. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteo pentru intervalul marti, ora 18.00 - joi, ora 20.00, vizand ploi moderate…

- Meteorologii anunta ploi moderate cantitativ in centrul, sudul si estul tarii, pana joi seara, iar in Carpatii Meridionali si in Carpatii de Curbura, la altitudini mai mari de 1.700 de metri, lapovita si ninsoare. Vantul va avea unele intensificari in est si sud-est si la munte. Judetele Tulcea, Constanta,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat marți, 18 aprilie, o informare meteo de ploi moderate cantitativ, valabila de la ora 18.00 și pana joi seara, dar și un cod galben de ploi, valabil pana maine, 19 aprilie.In intervalul 18 aprilie, ora 18.00-20 aprilie, ora 20.00, vor fi ploi moderate…

- Administrrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizare cod galben de ploi insemnate cantitativ și intensificari ale vantului pentru zone din Dobrogea și sud-estul Munteniei, respectiv județele Constanța, Tulcea, Ialomița și Calarași.

