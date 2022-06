Stiri pe aceeasi tema

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a majorat miercuri cu 75 de puncte procentuale rata dobanzii, la un interval cuprins intre 1,50% si 1,75%, cea mai mare crestere incepand din 1994, pentru a contracara inflatia ridicata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sase din cele sapte tari care nu folosesc euro, inclusiv Romania, care sta cel mai rau, nu sunt inca pregatite sa adopte moneda europeana, a declarat miercuri Comisia Europeana intr-un raport citat de Reuters, potrivit romaniatv.net Elementele-cheie ale evaluarii celorlalte tari in functie de criteriile…

- Banca Angliei a majorat rata dobanzii la 1%, cel mai ridicat nivel din 2009, in linie cu estimarile economistilor, pentru a contracara majorarea inflatiei, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Preturile de consum in Marea Britanie au inregistrat in martie cel mai rapid ritm de crestere din ultimii aproape…

- Petrolul, gazele naturale, cerealele, aurul și metalele vor influența inflația in viitorul apropiat. Marfurile au cel mai mare impact asupra inflației tocmai atunci cand inflația crește brusc, cel mai rau moment posibil din punctul de vedere al consumatorului. Pe termen lung, marfurile au un impact…

- Producția de țiței a scazut in Romania cu aproape 5% in primele luni din 2022: Cresterea dependentei de importuri, greu de evitat pe termen mediu si lung Producția de țiței a scazut in Romania cu aproape 5% in primele luni din 2022: Cresterea dependentei de importuri, greu de evitat pe termen mediu…

- Sarbatorile zilei de 15 aprilie

- Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene (BCE) a decis, joi seara, mentinerea nivelului dobanzii de referinta, dar a semnalat ca ar putea fi dispuse majorari, in timp ce presedintele BCE, Christine Lagarde, a exprimat preocupare privind ritmul relansarii economice si situatia inflatiei.…

- Ieri, 9 aprilie 2022, a avut loc Ședința Consiliului Politic Județean al PSD Alba, in cadrul careia s-a luat decizia dizolvarii organizației Municipale PSD Sebeș și preluarea conducerii acesteia de catre actualul purtator de cuvant al PSD Alba și consilier local, Radu Cristian. „In cursul zilei de sambata,…