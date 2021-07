Christian Ciocan, demis de ministrul Lucian Bode

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Lucian Bode a dispus verificari dupa scandalul pe care l-a facut comisarul Christian Ciocan, director in minister, la o secție de poliție din Capitala, dupa ce a fost prins de agenți ca a incalcat 7 prevederi legale la legile circulației. “In urma apariției in spațiul public a unor imagini…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, duminica, ca a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in urma decesului pilotului Adrian Cernea, care participa la un concurs de off road, cand masina in care se afla a fost surprinsa de viitura. “Referitor la tragedia din Bacau, unde un autoturism…

- Liviu Vasilescu, fostul șef al Poliției Romane, este noul director al DGA, iar adjunctul sau va fi Manuela Elena Popescu, comisar- șef, in varsta de 45 de ani. Chestorul Liviu Vasilescu lucreaza de 30 de ani in MAI și a fost șeful Direcției de Operațiuni Speciale și șeful IGPR. Manuela Popescu are 22…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, marți, ca premierul Florin Citu va numi in curand un sef al Politiei Romane, dupa care la nivelul ministerului va fi demarat un amplu proces de reforma, care va include si organizarea de concursuri pe posturi. Lucian Bode a precizat ca in primele patru luni…

- Ministrul de interne, Lucian Bode, a dat asigurari ca pe durata mandatului sau, nu va fi de acord ca sistemul de pensii privind structurile MAI sa fie modificat. Bode a explicat, intr-o conferința de presa, ca ministeru are deficiențe mari de personal din cauza pensionarilor din MAI numeroase, ori angajații…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, luni, ca toate cele 20 de paturi ATI de la Spitalul Foișor sunt ocupate, la fel ca și cele 90 de paturi cu oxigen, iar presiunea in ATI scade. „De la cele 1.531 de paturi ATI ocupate in weekend, numarul lor a scazut undeva la 1.520. Deci presiunea […] The…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, dupa scandalul de la Spitalul Foișor, ca „nimeni nu este de neinlocuit”, facand referire la secretarul de stat in MAI Raed Arafat. Lucian Bode a fost intrebat, luni, ce parere are despre declarația lui Rareș Bogdan, care a spus, cu privire la șeful DSU,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a comentat, luni, situația dramatica petrecuta la Spitalul Foișor, spunand ca nu a fost in regula ceea ce s-a intamplat. „Așa ceva este inadmisibil sa se mai intample”, a spus Lucian Bode. Intrebat daca Vlad Voiculescu ar trebui sa-și dea demisia, Bode a spus ca nu…