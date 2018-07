Stiri pe aceeasi tema

- Cotidianul Le Monde a anuntat ca organizatorii Turului Frantei i-au interzis ciclistului echipei Sky Christopher Froome sa ia startul la editia care va incepe la 7 iulie, din cauza procedurilor antidoping deschise impotriva lui.

- Un schimb de focuri s-a soldat cu mai multi morti la sediul unui jurnal din Annapolis, capitala statului Maryland, in apropiere de Washington, au informat joi seara mass media de peste ocean, anunța AFP. Update: “Exista cinci persoane decedate și alte persoane care sunt grav ranite”, a declarat Bill…

- Serviciul Uber a fost interzis in Cluj-Napoca, dupa o sentința in instanța. A fost luata aceasta masura ca urmare a unei sentințe a Curții de Apel Cluj. “Dupa aproape 2 ani, cu sprijinul vostru, al colegilor din Cluj-Napoca si Bucuresti, vine prima victorie! Serviciul Uber este INTERZIS pe raza municipiului…

- In perioada 29 iunie – 7 iulie 2018 va avea loc cea de-a LIII-a editie a Festivalului International de Film de la Karlovy Vary, Republica Ceha, unde au fost selectionate sa participe doua filme romanesti: Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari – in regia lui Radu Jude (premiera mondiala…

- Donald Trump si Kim Jong Un au schimbat marti o strangere de mana istorica, prima dintre un presedinte american in exercitiu si un lider nord-coreean, noteaza AFP. Update: Prima intalnire privata dintre Donald Trump și Kim Jong-un s-a incheiat, potrivit agențiilor de presa internaționale. Intalnirea…

- Razvan Burleanu, presedintele in exercitiu al Federatiei Romane de Fotbal, a castigat miercuri un nou mandat la conducerea FRF, din primul tur de scrutin, el fiind votat de 168 dintre cei 254 de membri afiliati prezenti la Adunarea Generala de alegeri desfasurata la Casa Fotbalului, in București. Potrivit…