Chitaristul Ronnie Wood a dezvaluit ca a inregistrat recent melodii noi pentru Faces, alaturi de ceilalti doi membri ramasi in viata din componenta formatiei rock britanice, solistul Rod Stewart si bateristul Kenney Jones, relateaza contactmusic.com. Grupul Faces, care a activat in anii '70, s-a destramat in 1975, iar de atunci s-a reunit de cateva ori, in formula trio, fara ceilalti doi membri din componenta initiala a trupei, basistul Ronnie Lane si claparul Ian McLagan, care au decedat in 1997, respectiv 2014. In ultimii ani, cei trei au urcat impreuna pe scena in timpul unui concert caritabil,…