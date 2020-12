Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului Judetean Galati anunta moartea unui medic diagnosticat cu Covid 19, decesul survenind in Sectia ATI din cauza complicatiilor pulmonare, relateaza News.ro. Potrivit managerului Spitalului Judetean Galati, Valentina Alina Dobrea, Dan Iacoblev, medic primar oftalmolog, a…

- Danuț Lupu a trecut prin clipe dramatice dupa ce, infectat cu COVID, a ajuns internat la secția ATI a spitalului Matei Balș, unde a fost intubat. Fostul mare internaționain virsta de 53 de ani, traversase, de asemenea, o situație delicta in urma cu 5 ani cind, internat cu o pneumonie severa la spitaul…

- Cercetatorii Kaspersky anticipeaza ca anul viitor hackerii iși vor modifica strategia de atac. Ei iși bazeaza predicțiile pe evoluția din ultimii ani, dar și pe modificarile aduse de pandemia Covid 19. Una dintre tendințele cheie pe care cercetatorii Kaspersky le anticipeaza este schimbarea…

- Adrian Streinu-Cercel , managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala, a explicat ca pacienții „sunt asistați pe secțiile normale in aceleași condiții” precum in cele de Terapie Intensiva, „mai puțin faptul ca n-au ventilatoare”. „Este regretabil ca se discuta in asemenea…

- Artistul iesean Silviu Hutanu, membru al formatiei SoundCheck Band si fost membru al Clubului de Muzica „Richard Oschanitzky" de la Casa Studentilor, s-a stins ieri dupa-amiaza din viata, fiind internat din cauza infectiei cu SARS-CoV-2 in Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva de la Spitalul de Neurochirurgie.…

- Romania se afla intr-o stare tensionata, de la zi la zi. Cazurile de COVID-19 au depașit pragul de trei la mie, in ultimele 24 de ore inregistrandu-se 3.900 de imbolnaviri. Autoritațile trag un semnal de alarma cu privire la numarul mare al pacienților internați la ATI, dar și la cel al persoanelor…

- In ultimele 24 de ore au fost 2.121 de cazuri noi de COVID-19, din 23.476 de teste efectuate. Alți 73 de romani au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, cel mai mare numar de decese zilnice de la inceputul pandemiei. De asemenea, la Terapie Intensiva a fost atins un nou record de pacienți aflați…

- "Avem livrari ale acestui medicament (Remdesivir n.red.). Dupa cum stiti si productia lui este limitata si am avut livrari inclusiv in luna septembrie si avem si in octombrie. In functie de cantitatea care vine, noi repartizam pentru fiecare spital suport Covid sau spital de faza 1, faza 2, pentru…