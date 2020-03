Chirurg de renume mondial, specializat în separarea siamezilor, ucis de coronavirus "Doctorul Goodrich era o calauza a institutiei noastre si ii va fi simtita lipsa", a spus Dr. Philip O. Ozuah, CEO al Montefiore Medicine, informeaza a1.ro. "Priceperea si abilitatea lui au fost depasite doar de inima sa blanda". Institutia l-a descris pe Goodrich drept "un barbat modest si grijuliu" care "nu a tanjit dupa atentie si a fost iubit de colegi si echipa". "Era sufletul departamentului nostru - un maestru chirurg, un pedagog de talie mondiala si un coleg indragit de toti. Pierderea lui brusca este sfasietoare si amintirea lui va ramane in gandurile noastre", a spus… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Scrie saptamanalul nord coreean "THE PYONGYANG TIMES" "O pandemie se raspandeste in lume", sub acest titlu isi informeaza saptamanalul nord coreean "THE PYONGYANG TIMES" cititorii saptamana aceasta. Potrivit publicatiei nord coreene, in China, au existat 14 831 de pacienți cu COVID-19, cu un numar…

- Larry Tesler, un pionier in domeniul calculatoarelor, care a lucrat in 1980 și 1997 la Apple, unde a inventat funcțiile cut, copy și paste, a murit la varsta de 74 de ani, scrie CultofMac.Tesler a fost vicepreședinte al AppleNet și al Apple Advanced Technology Group. In timpul in care a condus aceste…

- O analiza a celor mai periculosi poluanti din mari si oceane demonstreaza ca malaysienii sunt cei mai mari consumatori individuali de ambalaje din plastic, a anuntat luni WWF care a indemnat autoritatile guvernamentale din aceasta tara sa limiteze utilizarea obiectelor din plastic de unica folosinta…

- O analiza a celor mai periculosi poluanti din mari si oceane demonstreaza ca malaysienii sunt cei mai mari consumatori individuali de ambalaje din plastic, a anuntat luni WWF care a indemnat autoritatile guvernamentale din aceasta tara sa limiteze utilizarea obiectelor din plastic de unica folosinta…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.669, conform CNN. La bordul navei de croaziera Diamond Princess, pe care se afla si romani, numarul imbolnavirilor este de 356. BBC relateaza ca autoritatile chineze au raportat a treia zi consecutiva de scadere a numarului de imbolnaviri.…

- Gina Pistol a facut dezvaluiri neașteptate despre experiența traita in sezonul trei, Asia Express. In India, anul trecut, Gina s-a simțit extrem de rau din cauza pastilelor contra malariei, iar anul asta, in Filipine, a luptat cu canicula.Primul sezon Asia Express s-a filmat in Vietnam, Cambogdia,Thailanda…

- Ultimele date referitoare la epidemia de coronavirus arata ca virusul ucigaș a ajuns in 20 de țari, scrie The Telegraph. Conform CNN, sunt 213 morți, la ultimul bilanț, și aproape 10.000 de persoane infectate!In 24 de ore, s-a ajuns de la 170 de decese și 7.711 infectați la 213 morți și 9.800 de persoane…

- Oana Roman anunța in urma cu aproximativ o luna ca se desparte de Marius Elisei, soțul sau cu care are o fetița, pe nume Izabela, insa intre timp cei doi au cazut la pace și au petrecut Sarbatorile impreuna. Oana Roman a susținut ca este vorba doar de o desparțire și nicidecum de divorț, iar acum a…