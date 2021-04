Chinezii recunosc: vaccinurile lor nu sunt suficient de eficiente împotriva Covid-19 Chinezii se afla in mijlocul unei controverse dupa ce un studiu realizat in Chile a scos la iveala ca vaccinul Coronavac are eficacitate aproape de zero. Serul chinezesc ofera o protecție de doar 3% impotriva Covid-19 dupa prima doza. In ciuda eficienței reduse, vaccinul Coronavac a ajuns și este utilizat intr-un numar mare de țari, […] The post Chinezii recunosc: vaccinurile lor nu sunt suficient de eficiente impotriva Covid-19 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu efectuat in Chile, țara care are una dintre cele mai avansate campanii de vaccinare de pe continentul sud-american, a aratat ca vaccinul pe care il folosește in principal pentru vaccinare, serul chinezesc Coronavac ofera o protecție de doar 3% impotriva Covid-19 dupa prima doza, un procent…

- In urma concluziei comunicate de Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) ca vaccinul produse de AstraZeneca este „sigur și eficient” și ”nu este asociat” unui risc mai ridicat de producere a unor cheaguri de sange, Italia, Franța, Spania și Germania au anunțat ca vor relua imunizarea polpulației…

- „Sa presupunem ca maine este prima zi de iarna in care, daca ești prins fara cauciucuri de iarna pe strada, primești amenda, și iți dai seama ca ai uitat sa iți pui cauciucuri de iarna. Te duci repede la magazin sa iți cumperi cauciucuri de iarna și in fața ai o coada lunga de oameni, in spate alta…

- „Sa presupunem ca maine este prima zi de iarna in care, daca ești prins fara cauciucuri de iarna pe strada, primești amenda, și iți dai seama ca ai uitat sa iți pui cauciucuri de iarna. Te duci repede la magazin sa iți cumperi cauciucuri de iarna și in fața ai o coada lunga de oameni, in spate alta…

- Autoritatea chineza pentru medicamente a aprobat vaccinuL anti-Covid, Coronavac. Serul dezvoltat de compania naționala Sinovac are la baza un virus atenuat care declanșeaza raspunsul imunitar la infecția cu SARS CoV-2.

- Aprobarea UE pentru vaccinul AstraZeneca impotriva COVID-19 este așteptata vineri. Eventualul acord ar crește semnificativ disponibilitatea vaccinurilor. Citește și: Medicul Virgil Musta: Vaccinul anti-Covid are o singura contraindicație categorica Agenția Europeana a Medicamentului…

- Vaccinul chinezesc CoronaVac a demonstrat o eficienta globala de 50,38% impotriva maladiei Covid-19 in timpul studiilor clinice desfasurate in Brazilia, a anuntat marti Institutul Butantan, insarcinat cu productia acestui vaccin in cea mai mare tara sud-americana, transmite AFP. "Vaccinul impotriva…

- Indonezia a demarat miercuri campania de imunizare in masa impotriva COVID-19 cu vaccinul CoronaVac dezvoltat de China, transmite dpa, potrivit AGERPRES. Presedintele Joko Widodo a fost primul indonezian caruia i s-a administrat vaccinul, in cadrul unei ceremonii la palatul prezidential, dupa…