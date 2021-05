Chinezii, dați afară de pe șoselele României Companiile din China au fost excluse oficial de la licitatiile publice pentru proiecte de infrastructura din Romania, arata datele publicate de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP), preluate de Economedia. Potrivit sursei citate, statul a stabilit recent ca la licitatii vor putea participa doar operatori economici dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European (SEE), din tari terte care au semnat si ratificat Acordul privind Achizitiile Publice (AAP), din tari terte care se afla in proces de aderare la Uniunea Europeana sau din tari terte care nu au semnat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

