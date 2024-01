Stiri pe aceeasi tema

- Stranierii romani au avut prestații foarte bune la mijlocul saptamanii, in meciurile susținute in campionatele din Italia, Polonia sau Germania. Succes și pentru selecționerul naționalei feminine in Turcia.Turcia. Selecționerul Romaniei, Guillermo Naranjo Hernandez a reușit cu Galatasaray a noua victorie…

- La o saptamana și o zi de la prima ședința de pregatire avuta in 2024, cu un lot de jucatori intr-o continua schimbare, mai ales la capitolul plecari, Chindia a desfașurat primul sau amical in noul an. Vineri, de la ora 13:00, a intalnit, pe terenul sintetic al Complexului Turistic de Natație din oraș,…

- Chindia Targoviște a bifat, luni, prima victorie in amicalele iernii. Pe terenul sintetic din apropierea Complexului Turistic de Natație, dambovițenii au invins cu 2-1 pe Flacara Horezu, chiar de ziua antrenorului Diego Longo. Golurile formației targoviștene au fost marcate de Robert Moldoveanu (34)…

- CS Mioveni, Chindia Targoviște și CFC Argeș au ajuns in Liga 2 Casa Pariurilor vara trecuta, iar parcursul primei formații la primul sezon dupa șocul retrogradarii e unul care ar trebui sa le dea speranțe. CS Mioveni nu e doar cea mai bine clasata formație din grupul de trei retrogradate dupa cele 15…

- Chindia Targoviște va susține, luni, 29 ianuarie, un nou meci amical. De la ora 13.00, pe terenul sintetic din apropierea Complexului Turistic de Natație, formația dambovițeana va intalni pe Flacara Horezu, in cel de-al doilea test de verificare programat in aceasta iarna. In primul amical, susținut…

- Chindia Targoviste continua antrenamentele la Complexul Turistic de Natație, Targoviște. Cantonamentul centralizat de la Centrul de Fotbal Mogoșoaia se anuleaza datorita temperaturilor scazute și a terenurilor de antrenament inghețate din interiorul complexului. Anunțul oficial ”Cantonamentul centralizat…

- CSC Dumbravita a disputat ieri, pe un teren greu, la Covaci, primul test din noul an. Alb-verzii au invins juniorii mari ai lui UTA cu 4-0. Antrenorul Cosmin Stan a folosit mai multi jucatori aflati in probe, majoritatea foarte tineri. Din lotul timisenilor lipsesc mai multe nume din prima parte a sezonului.…

- Renzo Rossi este casatorit cu o romanca, a ajuns in Romania in 1995 și a lucrat ca antrenor și manager sportiv la FC Național, Rapid, CFR Cluj, FCSB, Poli Iași, Ceahlaul Piatra Neamț, ASA Targu Mureș, FRF (fotbal feminin) și Chindia Targoviște. Tatal unei talentate dansatoare, tehnicianul spune ca se…