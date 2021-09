Stiri pe aceeasi tema

- Criza energetica din China, care a dus la oprirea activitatilor unor fabrici, ar putea fi un pericol mai mare pentru economie decat criza datoriilor de la grupul imobiliar Evergrande, determinand investitorii sa evite industriile vulnerabile la deficitul de energie, cum ar fi sectorul siderurgic…

- China se confrunta cu o puternica criza energetica deoarece lipsa de aprovizionare cu carbuni, inasprirea standardelor ecologice in ceea ce privește emisiile de carbon și cererea puternica din partea producatorilor și a industriei au impins prețurile carbunelui la niveluri record și au declanșat restricții…

- Un deficit tot mai mare de energie in China a dus la oprirea productiei in numeroase fabrici, inclusiv la multi furnizori ai Apple si Tesla, in timp ce unele magazine din nord-estul tarii au operat la lumina lumanarilor, iar mall-urile au inchis devreme,

- Un copil al Razboiului Rece, Angela Merkel a crescut intr-o Germanie divizata, inainte de a ajunge la șefia guvernului și de a deveni o forța pe scena interna și internaționala. A guvernat o țara prospera și stabila, in vreme ce a gestionat pragmatic sau a neutralizat o serie de crize majore care amenințau…

- Bursele asiatice sunt in scadere pe fondul ingrijorarilor crescute legate de intrarea in incapacitate de plata (default) a companiei Evergrande, un gigant chinez in domeniul imobiliarelor si a impactului pe care un posibil faliment l-ar avea asupra sistemului financiar chinez. Bursa de pe Wall Street…

- Banca Centrala a Moscovei indica „dezechilibre grave” in economia globala, niveluri crescande și nesustenabile ale datoriilor atat in ​​sectorul public, cat și in sectorul privat, precum și riscuri de inflație in intreaga lume. Potrivit The Moscow Time, banca a declarat in cadrul unui raport ca „in…

- Un desen animat difuzat la televiziunea de stat din Coreea de Nord ii avertizeaza pe copii despre pericolele obezitații și a mancatului excesiv, deși țara se confrunta cu o criza alimentara grava, relateaza Insider.

- China se afla in mijlocul unei crize uriașe de energie electrica, pentru ca vremea extrema, creșterea cererii de energie și limitele stricte privind utilizarea carbunelui pun presiune puternica pe rețeaua de electricitate a statului condus de Xi Jinping. Problema ar putea dura luni de zile și ar duce…