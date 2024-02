Stiri pe aceeasi tema

- Opt baloane chinezesti au fost detectate sambata, in prima zi a Anului Nou Lunar, dupa ce au trecut linia mediana a Stramtorii Taiwan, a anuntat duminica Ministerul taiwanez al Apararii. A fost a doua zi consecutiva in care au fost descoperite opt baloane chinezesti care au trecut linia.

- China a intampinat sambata Anul Nou Lunar cu numeroase festivitati, petreceri si rugaciuni pentru a celebra sosirea dragonului, considerat un simbol al puterii, vitalitatii si norocului in zodiacul oriental.

- Gara din Beijing a inregistrat o creștere a numarului de calatori joi (8 februarie), in timp ce sute de milioane de oameni din China se intorc in orașele lor natale pentru a se reuni cu cei dragi și a sarbatori Anul Nou Lunar, care cade pe data de 10 februarie a acestui an, potrivit Reuters. […]

- Furtunile de omat perturba calatoriile a milioane de oameni in China cu ocazia Anului Nou Lunar. Numeroase curse aeriene și feroviare au fost anulate din cauza ninsorilor abundente și a poleiului, lasind mulți chinezi blocați in cea mai aglomerata perioada de calatorie. Sosirea anuala a milioane de…

- Luna reprezinta, de asemenea, sentimentele noastre de securitate și ceea ce ne face sa ne simțim in siguranța și in siguranța, astfel incat sa putem prospera cu adevarat in aceasta lume. Daca ne uitam la unde sunt aceste sentimente de siguranța și confort in propriile noastre corpuri, putem incepe sa…

- Daca este frig sau ceata si nu-si vede umbra, isi paraseste si chiar isi distruge barlogul, insa daca timpul este frumos, cu soare si isi vede umbra pe zapada, intra din nou in barlog, pentru ca iarna va mai dura inca 40 de zile."Traditia populara spune ca daca ursul nu-si vede umbra, asta inseamna…

- Apple ofera reduceri rare la iPhone-uri in China, reducand prețurile de vanzare cu amanuntul cu pana la 500 de yuani (70 de dolori), pe fondul presiunii concurenței pe cea mai mare piața de smartphone-uri din lume, potrivit mediafax.Gigantul tehnologic american a redus prețurile unor iPhone-uri cu…

- In Beijing s-a așternut prima zapada din aceste an, iar unele școli au fost nevoie sa se inchida din cauza ninsorile abundente. “Sunt foarte fericita și surprinsa pentru ca nu am mai vazut zapada de trei ani. Cand m-am uitat pe fereastra, am avut impresia ca afara este un munte de zapada, totul alb”,…