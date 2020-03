China: Șapte morți după un hotel pentru carantină s-a prăbuşit Sapte persoane au murit dupa ce un hotel care era fost folosit ca centru de carantina pentru coronavirus s-a prabușit sambata seara in sud-estul Chinei, potrivit Ministerului Managementului Situatiilor de Urgența. Optzeci de oameni erau in interiorul cladirii cand aceasa s-a prabusit, potrivit CNN . Noua au scapat, in timp ce aproximativ 70 de persoane au fost prinse sub daramaturi. Dintre aceștia, 43 au fost scosi din daramaturi, iar 28 raman inca nedescoperiti. Secția de pompieri Fujian a trimis la fata locului peste 1.000 de salvatori, care au lucrat toata noaptea pentru a gasi supraviețuitori.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

