China, măsură inedită pentru a crește natalitatea: dacă mireasa are această vârstă, atunci primește o recompensă O regiune din China ofera o "recompensa in bani" pentru cupluri daca mireasa are 25 de ani sau mai puțin. Este cea mai recenta masura de stimulare a tinerilor sa se casatoreasca, relateaza Reuters, informeaza Mediafax. O regiune din estul Chinei ofera cuplurilor o "recompensa" de 1.000 de yuani (137 de dolari) daca mireasa este in varsta de 25 de ani sau mai tanara, aceasta fiind cea mai recenta masura de stimulare a tinerilor sa se casatoreasca, pe fondul ingrijorarii crescande legate de scaderea ratei natalitații. Anunțul, publicat saptamana trecuta pe contul oficial Wechat al comitatului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

