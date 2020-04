Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de Sanatate din China a asigurat ca in tara mai exista doar 144 de pacienti in stare grava diagnosticati cu boala COVID-19, provocata de coronavirusul SARS-CoV-2, aceasta fiind cea mai scazuta cifra inregistrata din ianuarie.

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – Post-ul ROMANIA Covid-19: 143 de cazuri noi, in 24 de ore! 7 pacienti in stare grava apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Toma Ciorba” sunt internate 43 de persoane confirmate cu COVID-19, iar sapte dintre acestea sunt in stare grava. Alte 32 de persoane sunt in stare medie, iar patru – in stare satisfacatoare. Informatiile au fost prezentate vineri dimineata, 20 martie, de catre…

- Comisia Nationala de Sanatate din China a publicat un ghid pentru pacientii vindecati de coronavirus in care recomanda autoizolarea la domiciliu pentru 14 zile post-externare, informeaza televiziunea de stat CCTV, citata de EFE.Conform acestui ghid, pacientii externati trebuie sa intre in autoizolare…

- Un numar de 20.659 de pacienți, care fusesera infectați cu noul coronavirus, au fost externați din spitalele din China, transmite Auoritatea Sanitara Chineza. Au fost externați 20.659 de pacienți vindecați de coronavirus din spitalele din China, vineri, potrivit Autoritații Sanitare din China, noteaza…

- Bilantul deceselor provocate de coronavirus in China a ajuns la 1.775, iar numarul persoanelor infectate a depasit 71.000, transmite CNN. SUA si-a evacuat cetatenii de pe nava de croaziera Diamond Princess, iar alte tari se pregatesc si ele sa-si evacueze cetatenii de pe nava, scrie Mediafax.Un…

- Asistente de la spitale din Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, descriu situatia colegilor sai din prima linie a luptei cu virusul, in contextul in care vineri Comisia Nationala de Sanatate din China a transmis ca peste 1700 de medici si asistente s-au imbolnavit pana acum, iar sase au murit.…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se reunește joi pentru a determina daca este necesar sa declare stare de urgența la nivel global din cauza raspandirii rapide a noului tip de coronavirus, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Directorul general al organizației, Tedros Adhanom…