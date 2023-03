Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea anuala a Adunarii Naționale a Reprezentanților Poporului din China (ANRPC), forul suprem legislativ al țarii, s-a deschis duminica la Marea Sala a Poporului din Beijing. Xi Jinping și alți liderii de partid și de stat, impreuna cu alți aproape 3.000 de reprezentanți au participat la sesiunea…

- ChatGPT nu poate fi accesat de utilizatorii din China, dar aplicația atrage interes uriaș in aceasta țara, in timp ce firmele de IT se grabesc sa lanseze chatboți rivali. Cu toate acestea, cu ajutorul rețelelor private virtuale și numerelor de telefon straine, unii locuitori din China reușesc sa acceseze…

- In materialul de astazi „China la zi”, va prezentam in continuare opiniile experților chinezi cu privire la cel de-al treilea subiect dezbatut in cadrul Conferinței Global Times 2023, organizata in a doua parte a lunii decembrie, la Beijing, prezentate intr-un articol publicat de Global Times.

- Autorii unui studiu publicat miercuri in revista The Lancet spun ca in ciuda faptului ca guvernul de la Beijing a renunțat la politica „zero Covid”, autoritațile sanitare nu au mai identificat vreo tulpina noua de Coronavirus, așa cum se temeau experții internaționali, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Studiul,…

- Potrivit relatarilor de presa de vineri, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, iși va amana vizita in China, dupa ce un balon chinezesc de spionaj a fost detectat zburand deasupra Statelor Unite. Antony Blinken nu a vrut ca acest incident sa domine intalnirile cu oficialii chinezi, a raportat…

- Autoritatile din Hong Kong au anuntat joi ca renunta, incepand cu 30 ianuarie, la obligatia izolarii persoanelor infectate cu COVID-19, eliminand astfel una dintre ultimele restrictii majore legate de coronavirus aflate in vigoare in metropola chineza, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Inlaturarea…

- Un nou studiu al Universitații Tsinghua din Beijing, China, a descoperit o noua legatura intre bauturile dulci și pierderea parului la barbați, principalii vinovați fiind bauturile racoritoare, sucurile indulcite artificial și bauturile energizante.Pe scurt, vestea cu adevarat proasta este ca toate…

- Statele Unite vor solicita un test Covid negativ din 5 ianuarie pentru toate persoanele care vin cu avionul din China, masura luata din cauza numarului crescut de cazuri in aceasta tara si a lipsei de informatii comunicate de Beijing, a anuntat miercuri un oficial american,