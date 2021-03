Stiri pe aceeasi tema

- China isi diversifica sursele de resurse naturale vitale, o miscare care va intari capacitatea Beijingului de a folosi comertul drept arma impotriva rivalilor sai geopolitici, releva un nou raport, realizat de firma de con­sul­tanta Verisk Maplecroft, scrie CNBC, potrivit Mediafax.ro. „Daca…

- Gabriela Cristoiu a trecut prin clipe grele dupa desparțirea de fostul iubit, iar acum este hotarata sa faca o schimbare drastica in viața ei. Vedeta s-a pus pe ingrașat, iar motivul ar fi din cauza unei razbunari impotriva barbatului.

- Kremlinul a protestat marti impotriva unor posibile noi sanctiuni ale Occidentului impotriva Moscovei, dupa otravirea si plasarea in detentie a opozantului rus Aleksei Navalnii, informeaza AFP si Reuters, potrivit AGERPRES. "Cei care continua sa mizeze pe aceste restrictii ar trebui probabil…

- Conform unor surse citate de agenția de presa Mediafax , formatiunea premierului in exercitiu Mark Rutte, Partidul Popular pentru Libertate si Democratie (VVD), a votat impotriva motiunii, care nu are caracter obligatoriu si nu formuleaza solicitari adresate Guvernului olandez.Administratia Chinei a…

- Companiile de petrol și gaze de top au incetinit cautarile de noi resurse de combustibili fosili anul trecut, arata datele, in condițiile in care prețurile mai mici la energie din cauza crizei coronavirusului au generat reduceri ale cheltuielilor, anunța Reuters, citata de Mediafax. Achizițiile de noi…

- Companiile din social media care sterg postari sau inchid conturi cu care nu sunt de acord vor risca amenzi in Polonia, conform unei noi legi pe care guvernul de la Varsovia doreste sa o adopte pentru a garanta libertatea de exprimare pe internet, relateaza vineri Reuters potrivit Agerpres. Intentia…

- A venit momentul! Pregatim bugetul pentru 2021. Toate prioritatile din programul de guvernare vor avea finantare. In acelasi timp apare o modificare importanta. Companiile de stat cu pierderi primesc resurse de la buget doar in baza unui plan de restructurare/reforma. Va spun clar tuturor: fiecare…

- Toate prioritatile din programul de guvernare vor avea finantare in bugetul pe acest an, iar companiile de stat cu pierderi vor primi fonduri doar in baza unui plan de restructurare sau reforma, a anuntat, luni, pe pagina sa de Facebook, Florin Citu.