China interzice pescuitul în fluviul Yangtze, al treilea cel mai lung din lume Odata cu intrarea în 2020, chinezii nu vor mai putea pescui în cel mai lung fluviul al tarii si al treilea din lume, fluviul Yangtze, deoarece guvernul a interzis activitatile de pescuit în apele sale timp de zece ani pentru a-i "proteja biodiversitatea", informeaza joi Xinhua, citata de EFE.



Începând cu 1 ianuarie, interdictia se aplica în cazul a 332 de arii protejate din bazinul hidrografic al fluviului asiatic, potrivit Agerpres.



Anul acesta, interdictia va fi extinsa la toate canalele naturale, afluentii si lacurile mari, conform

Sursa articol: hotnews.ro

