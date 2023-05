Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și China au convenit sa aprofundeze investițiile in comerț, sa promoveze exporturile agricole și sa stimuleze cooperarea in domeniul sportului, in timpul vizitei premierului rus, Mihail Mișustin, la Beijing, care a declarat ca relația dintre țara sa și China se afla „la un nivel fara precedent”,…

- Este in interesul Uniunii Europene sa mentina o cooperare „stabila si constructiva” cu China, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel, in timp ce Grupul celor sapte cele mai puternice economii ale lumii (G7) s-au reunit la Hiroshima (Japonia) pentru a discuta despre „coercitia…

- Beijingul a decis trimiterea unui emisar la Kiev. Este vorba de Li Hui, noul reprezentant chinez pentru afacerile eurasiatice, fost ambasador al Chinei la Moscova. Misiunea inaltului oficial este, potrivit RFI, de a discuta reglementarea conflictului armat din Ucraina. In afara Ucrainei, marți și miercuri,…

- Șeful deplomației europene, Josep Borrell, a declarat ca ar fi dificil pentru Europa sa aiba incredere in China daca aceasta nu incearca sa gaseasca o solutie politica la criza ucraineana, relateaza Reuters . Comentariul sau face parte dintr-un discurs pe care Borrell urma sa-l pronunte vineri in fata…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru ziarul japonez „The Yomiuri Shimbun” ca nu a primit propuneri din partea Chinei de a purta negocieri cu liderul Xi Jinping. Zelenski sustine ca a transmis Beijingului, pe canale diplomatice, ca dorește un astfel de dialog.China a propus un…

- China este necesar sa dialogheze ”in mod direct” cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, daca vrea ca planul sau de pace sa fie luat in serios, indeamna secretarul general al NATO Jens Stoltenberg la prezentarea raportului de activitate a Aliantei in 2022, relateaza AFP, conform news.ro.Presedintii…

- Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a declarat luni ca "lumea (nu ar trebui) sa se lase pacalita" de propunerile Beijingului privind solutionarea conflictului din Ucraina, in contextul in care presedintele chinez Xi Jinping se afla in vizita la Moscova, relateaza AFP. "Lumea nu trebuie sa fie…

- Peskov a declarat intr-un interviu pentru cotidianul Izvestia ca "atitudinea Occidentului in mod colectiv", condus de Statele Unite, trebuie sa se schimbe fata de Moscova, informeaza Reuters."Securitatea unei tari nu poate fi asigurata in detrimentul securitatii alteia", a spus Peskov. El a adaugat…