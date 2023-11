Stiri pe aceeasi tema

- China este gata sa poarte negocieri cu SUA la "toate nivelurile", a declarat miercuri vicepresedintele chinez Han Zheng, inainte de o intalnire prevazuta sa aiba loc la San Francisco intre presedintii Xi Jinping si Joe Biden saptamana viitoare, relateaza AFP.

- Intr-o intalnire de pe 1 noiembrie, ministrul Comertului Wang Wentao i-a spus lui Sanjay Mehrotra, presedinte si CEO al Micron Technology, ca China va optimiza mediul pentru investitiile straine si va oferi garantii de servicii pentru intreprinderile straine, potrivit unei scurte declaratii publicate…

- Statele Unite si China, care intretin de obicei relatii tensionate, au lansat un dialog intens in vederea unei eventuale vizite a presedintelui Xi Jinping la Washington, relateaza AFP, potrivit news.ro.Ministrul chinez de Externe Wang Yi a inceput joi discutii cu omologul sau american Antony Blinken,…

- Presedintele american Joe Biden s-a intalnit vineri cu ministrul chinez de externe Wang Yi, cu care a avut o ora de discutii pe care Casa Alba le-a caracterizat drept o "buna oportunitate" pentru a mentine deschise liniile de comunicare intre cele doua tari rivale geopolitic, relateaza Reuters, citat…

- In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, pe 25 octombrie 1944, armata noastra elibera ultima localitate romaneasca de sub ocupație straina: orașul Carei. Ne inclinam și noi in fața acestor femei și barbați, demni, care iși pun piepturile in fața oricarui pericol, pentru ca noi sa existam, in pace.…

- Casa Alba a inceput sa faca planuri pentru o intalnire, in luna noiembrie, la San Francisco, intre presedintele Joe Biden si liderul chinez Xi Jinping, o incercare de a stabiliza relatia dintre cele mai puternice doua tari din lume, potrivit unor oficiali cu rang inalt ai administratiei americane, citati…

- Presedintele american Joe Biden s-a declarat, duminica, dezamagit de faptul ca liderul chinez Xi Jinping nu participa la summitul liderilor G20 din India, dar a adaugat ca va "apuca sa il vada", relateaza Reuters, informeaza News.ro."Sunt dezamagit... dar voi apuca sa il vad", a declarat Biden reporterilor…

- Președintele american Joe Biden a numit joi, 10 august, China o „bomba cu ceas” din cauza problemelor economice cu care se confrunta, relateaza Reuters și AFP, citata de Agerpres.„China este o bomba cu ceas in multe privinte. (…) Au niște probleme. Asta nu este bine, pentru ca atunci cand oamenii rai…