- Un om de știința spune ca dinții animalelor i-au trecut prin manușile de cauciuc „ca un ac”, relateaza Daily Mail, conform ProTv. Ambasadorul SUA la București: A luat sfarsit vechea domnie a coruptiei si criminalitatii organizate Personalul laboratorului manipula, de asemenea, lilieci fara manuși…

- Doi experti ai echipei Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care a ajuns joi in China pentru a ancheta originile coronavirusului se afla inca in Singapore pentru a reface testele COVID-19, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. "Echipa internationala de 13 oameni de stiinta insarcinata cu examinarea…

- Echipa de experti a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) insarcinata sa ancheteze asupra originii coronavirusului a sosit joi in China, la Wuhan, un timp leagan al pandemiei, potrivit imaginilor difuzate in direct la postul national de televiziune CGTN, scrie AFP. Citește și: Premiera ISTORICA…

- Un an de la primul deces al unui pacient chinez infectat cu noul coronavirus s-a implinit luni, cand autoritatile de la Beijing au anuntat ca vor permite unei echipe a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) – formata din experti internationali – sa se deplaseze la Wuhan, epicentrul pandemiei. OMS solicitase…

- La 11 ianuarie 2021 se implineste un an de la declararea primului deces provocat de noul coronavirus in China, relateaza Agerpres. Potrivit datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), la 11 ianuarie 2020 a fost raportat primul deces, la acea data fiind 41 de cazuri confirmate in aceasta tara. Agentia…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat, marti, ca este ”foarte dezamagit” ca autoritațile din China nu a autorizat inca intrarea in tara a unei echipe de experti internationali pentru a analiza originea noului coronavirus, transmite Reuters.Echipa,…

- Este cunoscut ca aerul poluat crește riscul oamenilor de a dezvolta boli de inima și pulmonare. Insa un nou studiu sugereaza ca ar putea crește și riscul de a dezvolta boli cronice de rinichi. Cercetatorii de la Universitatea Peking din Beijing au descoperit ca riscurile ar fi semnificativ mai puternice…

- Echipa internationala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii insarcinata cu anchetarea originii virusului care a provocat pandemia va merge in regiunea chineza din Wuhan, unde a izbucnit epidemia, fara a fi "supervizata" de Beijing, a asigurat vineri un responsabil al agentiei. Saptamana aceasta, OMS a…