Retro parada Toamnei Targu Mures 2022

In data de 15 octombrie 2022 va avea loc a Retro Parada Toamnei 2022 – Targu Mures. Locul de desfasurare:Targu Mures – Centru Piata Trandafirilor Expozitia se va desfasura in zona: McDonalds – strada Bolyai – IMPORTANT!!! zona centrala – sensul de mers McDonald"s – Catedrala Inaltarea Domnului este inchisa circulatiei in data… [citeste mai departe]