China. Decizii surprinzătoare ale Partidului Comnunist Congresul National al Poporului din China (parlamentul) a aprobat membrii noului guvern al tarii, duminica, ultima zi a reuniunii anuale a organismului, care a avut loc saptamana aceasta la Beijing.Cei aproximativ 3.000 de delegati au aprobat numele propuse pentru diversele posturi din cabinet, dupa ce sambata l-au confirmat pe Li Qiang ca premier al tarii, la propunerea presedintelui Xi Jinping, la o zi dupa ce Xi a fost reales in unanimitate pentru un al treilea mandat istoric de presedinte, relateaza AFP, DPA si EFE.Expertul economic He Lifeng a fost numit vicepremier care supervizeaza politica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

