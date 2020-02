Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala a Chinei a anuntat duminica deblocarea a 300 miliarde de yuani (43 miliarde de dolari) in cursul saptamanii viitoare pentru a ajuta companiile implicate in lupta cu epidemia de coronavirus care a lovit China si a contaminat zeci de mii de persoane, transmite AFP, potrivit Agerpres.Epidemia…

- Spitalul, Huoshenshan, sau ''muntele zeului focului'', este proiectat cu 1.000 de paturi dedicate pacientilor cu infectii confirmate pentru a face fata penuriei de paturi din oras in contextul in care virusul se raspandeste. Citeste si: Bilantul deceselor din cauza coronavirus a ajuns la 361!…

- Banca Centrala a Chinei (PBOC) a anuntat ca luni va injecta pe piete lichiditati in valoare de 1.200 miliarde de yuani (173,8 miliarde de dolari) prin operatiuni repo, in conditiile in care statul asiatic se confrunta cu extinderea epidemiei cu noul coronavirus, transmit DPA si Reuters. Vor sa ajute…

- Virusul s-a raspandit in 18 țari, in mare parte, probabil, de catre pasagerii companiilor aeriene. American Airlines solicita de exemplu oprirea imediata, informeaza Reuters. Statele Unite și-au sfatuit de altfel cetațenii sa nu calatoreasca in China, ridicand avertismentul la același nivel ca și…

- Numarul victimelor facute de coronavirus a crescut intr-o zi de la 80 la 106, iar cel al persoanelor infectate aproape s-a dublat - ieri erau, oficial, 2.700, azi sunt 4.500, noteaza New York Times, citand surse oficiale chineze.Toate persoanele decedate sunt din China, iar majoritatea, din Hubei, provincia…

- Ministerul chinez de Finante si Comisia nationala pentru sanatate din China au alocat suma de 60,33 miliarde de yuani (12,8 miliarde de dolari), pentru a putea tine sub control raspandirea virusului, au anunțat autoritațile de la Beijing, citate de televiziunea australiana ABC.Pana in prezent 81 de…

- Aproape 2000 de persoane au fost infectate cu coronavirus, iar 56 au murit in China, conform celui mai recent bilant, citat de Reuters și preluata de news.roVezi și: TEORIA conform careia CARNEA DE ȘARPE este sursa coronavirusului ucigaș din China este desființata de specialiști Virusul,…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…