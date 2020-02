China curăță, efectiv, banii pentru a combate coronavirusul COVID-19 Banca centrala chineza a anuntat ca va incepe curatarea efectiva a banilor aflati in circulatie pentru a opri raspandirea coronavirusului COVID-19. Este o masura extrema, dar care se poate dovedi eficienta. Bancnotele si monedele sunt unele dintre cele mai murdare obiecte. Banii pot fi curatati cu lumina ultravioleta sau la temperaturi ridicate. COVID-19 poate fi eliminat si cu dezinfectanti comuni. Atunci cand va fi posibil, a anuntat banca centrala din China, v (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

