Portul de apa adanca, construit printr-o investitie de 3,5 miliarde de dolari, va oferi Chinei o poarta directa catre regiunea bogata in resurse. In ultimii zece ani, Beijingul a devansat Statele Unite ca cel mai mare partener comercial pentru America de Sud, cumparand soia, porumb si cupru. Portul, detinut majoritar de firma de stat chineza Cosco Shipping, deschide o noua fila, urmand sa fie primul controlat de China in America de Sud. Acesta va putea gazdui cele mai mari nave de marfa, care se pot indrepta direct spre Asia, reducand timpul de calatorie cu doua saptamani pentru unii exportatori.…