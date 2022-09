Stiri pe aceeasi tema

- Cauza și efectul tensionarii situației in Strimtoarea Taiwan sunt foarte clare. SUA a instigat și provocat mai intii, iar China a venit mai tirziu cu contramasuri legitime, a declarat purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian. Autoritațile de la Washington și-au incalcat angajamentele…

- Biroul pentru Afacerile din Taiwan din cadrul Consiliului de Stat și Biroul de informații al Consiliului de Stat din China au lansat Cartea Alba „Problema Taiwanului și cauza reunificarii Chinei in noua era”. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, a subliniat ca Taiwanul…

- Economia SUA se afla intr-o perioada de lupta, deoarece noile date privind PIB-ul au reliefat mai multe trimestre de contractie. Cu toate acestea, Statele Unite s-ar putea confrunta cu presiuni suplimentare, deoarece situatia Chinei – un inamic economic cunoscut – ameninta echilibrul politico-economic…

- Este alerta la Taipei dupa ce avioanele de razboi ale Chinei au inceput sa traverseze stramtoarea Taiwan. Mișcarea Chinei vine in urma repetatelor amenințari pe care le-a lansat cu privire la vizita președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, care a aterizat marți seara la Taipei. Avioane…

- Armata SUA elaboreaza planuri de urgența pentru eventualitatea vizitei presedintelui Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, in contextul avertismentelor Chinei, afirma oficiali de la Washington. Armata americana va intensifica mobilizarile de trupe si capabilitati militare in zona…

- Autoritațile americane ar trebui sa contribuie la dialogul de pace ruso-ucrainean in loc sa incerce sa puna Rusia pe lista țarilor care sponsorizeaza terorismul. Acest sfat a fost dat de reprezentantul oficial al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian, citat de TASS. El a cerut Statelor Unite sa…

- China a respins luni ca fiind o calomnie iresponsabila un avertisment al șefului NASA, care a afirmat ca China ar putea „prelua” Luna ca parte a unui program militar, spunand ca a cerut intotdeauna construirea unei comunitați de națiuni in spațiul cosmic. China a accelerat ritmul programului sau spațial…

- Uniunea Europeana a declarat vineri ca amenintarea Rusiei de a rupe relatiile cu Bulgaria, daca aceasta nu isi revoca pana la miezul noptii in aceasta seara decizia de a expulza 70 de diplomati rusi acuzati de spionaj, este „disproportionata”, iar daca se va materializa „va duce la o si mai mare izolare”…