- Este clar ca SUA reprezinta tara care a schimbat si a tensionat situatia in Stramtorarea Taiwan, țara care a lansat provocari iresponsabile, a declarat Wang Wenbin, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. In urma cu patru luni, China a reiterat in repetate randuri si pe diferite cai…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken, ministrul de externe australian și ministrul de externe japonez au emis la data de 5 august o așa-numita declarație comuna dupa dialogul strategic trilateral. Ca raspuns, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din China, Wang Wenbin, a declarat astazi,…

- Ca raspuns la insistența președintelui Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi, de a vizita Taiwanul, fara a ține cont de opoziția puternica și de demersurile serioase ale Chinei, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri opt contramasuri. Acestea sunt: anularea planului pentru convorbirile…

- Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a calificat vizita presedintelui Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan drept o „farsa completa” si afirma ca cei care ofenseaza China vor fi pedepsiti. In acelasi timp, Taiwanul se asteapta la o intensificare a „razboiului psihologic”, transmite…

- China și-a exprimat in mod repetat ingrijorarea fața de consecințele grave ale eventualei vizite in Taiwan a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi. „Acest eveniment va constitui o interferența brutala in afacerile interne ale Chinei, va aduce atingeri serioase suveranitații naționale…

- Intr-o convorbire telefonica pe care a avut-o cu președintele Americii, Joe Biden, cel al Chinei, Xi Jinping, a fost ferm și a avertizat: „cine se joaca cu focul va arde”. Asta cu referire la interferențele SUA in situația din Taiwan. Potrivit unui comunicat publicat de Ministerul de Externe de la Beijing,…

- China va lua ”masuri ferme si puternice” in cazul in care presedinta Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, va continua planurile de a vizita Taiwanul, a anuntat, marti, Ministerul chinez de Externe, relateaza The Associated Press.

- Țarile BRICS constituie un important mecanism de cooperare pentru piețele emergente noi și pentru țarile in curs de dezvoltare, fiind și o importanta platforma a cooperarii sud-sud, a declarat Wang Wenbin, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. In cei 16 ani de la inființare, BRICS…