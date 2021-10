Stiri pe aceeasi tema

- China l-a indemnat vineri la 'prudenta' pe presedintele american Joe Biden dupa ce acesta a afirmat ca Statele Unite sunt pregatite sa apere militar Taiwanul in cazul unei invazii a armatei chineze, transmite AFP. Declaratia presedintelui Biden vine in contradictie cu politica de lunga durata…

- ​Ministerul de externe al Chinei a declarat luni ca țara sa a testat un vehicul spațial în luna iulie, nu o racheta hipersonica, informație dezvaluita în exclusivitate de Financial Times weekendul acesta.Jurnaliștii de la Financial Times au publicat sâmbata o investigație legata…

- Joe Biden și Xi Jinping urmeaza sa iși prezinte, marți, 21 septembrie, viziunea, la ONU asupra confruntarii din ce in ce mai amare dintre Statele Unite și China, pe fondul crizei transatlantice privind strategia care urmeaza sa fie adoptata impotriva Beijingului. Va fi un duel de la distanța intre…

- Liderul suprem iranian Ali Khamenei l-a acuzat sambata pe presedintele american Joe Biden ca are aceleasi cerinte de la Teheran ca predecesorul sau Donald Trump in chestiunea dosarului nuclear iranian, relateaza AFP. Afirmatiile ayatollahului Khamenei survin in contextul in care Occidentul,…

- Serviciile de informații americane au trimis la Casa Alba rezultatul investigației privind originile coronavirusului, ceruta de Joe Biden la sfarșitul lunii mai. Conform presei americane, citata de The Guardian , raportul vine cu „concluzii inconcludente”. Motivul pentru care raportul nu a reușit sa…

- Secretarul american al apararii Lloyd Austin a incercat joi sa dea un impuls relatiilor de securitate cu Vietnamul, care s-au adancit constant pe masura ce ambele tari observa tot mai alarmate activitatile Beijingului in Marea Chinei de Sud, relateaza Reuters. In ciuda relatiilor militare…

- Relatiile dintre Statele Unite si China se afla „intr-un impas” si Washingtonul trebuie sa inceteze „demonizarea” Beijingului, a afirmat ieri un lider chinez, in cursul primei vizite in China a unui inalt oficial din administratia Biden, noteaza AFP și Agerpres. Fundamental, pentru ca americanii vad…

