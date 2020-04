Stiri pe aceeasi tema

- China a trimis o echipa ce include experți medicali in Coreea de Nord, pentru a-l consulta și consilia pe Kim Jong Un, pe fondul unor rapoarte neconfirmate despre starea de sanatate a liderului nord-coreean, anunța Reuters, citat de Mediafax.

- China a trimis o echipa ce include experți medicali in Coreea de Nord, pentru a-l consulta și consilia pe Kim Jong Un, pe fondul unor rapoarte neconfirmate despre starea de sanatate a liderului nord-coreean, anunța Reuters, citand trei surse anonime și preluata de mediafax.Vezi și: Președintele…

- Coreea de Nord a raportat primele cazuri de coronavirus. Oficialii regimului de la Phenian au facut acest lucru in cadrul unor prelegeri publice, informeaza Mediafax. Autoritațile le-au transmis cetațenilor ca in Coreea de Nord au existat pacienți cu COVID-19 inca din luna martie pe teritoriul țarii.…

- Coreea de Nord nu numara niciun caz de contaminare cu noul coronavirus, da asigurari un oficial de rang inalt in domeniul Sanatatii, la Phenian, in contextul in care unele state se indoiesc de absenta contaminarii in aceasta tara, care se afla intre China si Coreea de Sud, relateaza AFP.

- Coreea de Nord nu are cazuri de infectare cu noul coronavirus, a declarat pentru AFP un important responsabil medical de la Phenian, intr-un moment in care unele tari se indoiesc de absenta contaminarilor cu COVID-19 pe acest teritoriu.Acest stat sarac si izolat diplomatic, inconjurat de…

- Maratonul de la Phenian, care atrage in fiecare an numerosi turisti in Coreea de Nord, a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus, au anuntat vineri agenti turistici chinezi, citati de AFP. Agentia Koryo Tours, partener oficial al maratonului, a scris pe site-ul sau ca a "primit confirmarea oficiala…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a aparut in public duminica, dupa trei saptamani de absenta, vizitand mausoleul din Phenian unde se afla corpurile imbalsamate ale tatalui si bunicului sai, potrivit presei oficiale de la Phenian, citata de DPA. Kim Jong Un a facut vizita la mausoleu in ziua in care…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a trimis o scrisoare presedintelui chinez Xi Jinping in care i-a transmis condoleante pentru epidemia cu coronavirus din China, a relatat sambata agentia de stat nord-coreeana KCNA, citata de Reuters. Kim "si-a exprimat convingerea ca partidul, guvernul…