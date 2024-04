Stiri pe aceeasi tema

- A treia cea mai importanta persoana din ierarhia de conducere a statului chinez a afirmat, cu prilejul unei vizite rare la Phenian, ca tara sa doreste „sa dezvolte” relatiile cu Coreea de Nord, au relatat sambata mass-media oficiale nord-coreene, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Folosirea de catre Rusia a rachetelor nord-coreene in timpul ofensivei sale din Ucraina prezinta o oportunitate unica pentru Phenian de a-și evalua armamentul in scenarii reale de lupta și sa obțina astfel informații pentru a le spori eficacitatea, potrivit unui inalt oficial militar american.

- Ministrul britanic al Apararii, Grant Shapps, a transmis un avertisment dur pentru intreaga planeta: am „trecut de la o lume postbelica la una antebelica”, totul pe fondul amenințarilor reprezentate de Rusia, China, Iran și Coreea de Nord.

- SUA și Japonia planuiesc cea mai importanta imbunatațire a alianței lor de securitate din 1960 incoace, cand cele doua țari au semnat un tratat de aparare reciproca, relateaza duminica, 24 martie, Financial Times (FT), potrivit Reuters.Președintele american Joe Biden și premierul japonez Fumio Kishida…

- China și-a menținut poziția de principala sursa de importuri de autovehicule noi din UE in termeni de valoare, inregistrand o creștere robusta de 37,1% și revendicand o cota de piața semnificativa de 17,7%, potrivit celui mai recent raport al Asociației Europene a Producatorilor de Automobile (ACEA).…

- Federatia Romana de Gimnastica (FRG) a anuntat, joi, rezultatele tragerii la sorti pentru concursul de calificare, de la JO de la Paris. Potrivit tragerii la sorti, echipa feminina a Romaniei va concura in prima subdiviziune, iar adversare vor fi reprezentantele Marii Britanii si sportive…

- Criza și conflictul din Marea Roșie afecteaza toate rutele navale care aduc spre Europa materii prime, materiale și produse finite din „fabricile lumii” – China, India, Taiwan, Coreea de Sud, Indonezia, Filipine și alte țari asiatice – și, intr-o mai mica masura, petrol și combustibili din Țarile…

- Rusia și China trebuie sa reziste in comun amestecului forțelor externe in afacerile lor interne. Acest lucru a fost declarat de președintele chinez Xi Jinping in timpul unei conversații telefonice cu președintele rus Vladimir Putin. „China și Rusia trebuie sa intensifice cooperarea strategica, sa protejeze…