Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Fiscal avertizeaza Guvernul ca este foarte posibil ca deficitul bugetar pe anul 2024 sa depașeasca semnificativ deficitul pentru 2023, existand riscuri majore cu privire la procesul de consolidare bugetara. Instituția spune ca in 9 decembri, a primit de la Ministerul de Finanțe proiectul de…

- SNPPC: Polițiștii și personalul contractual protesteaza luni, la Ministerul de Finanțe. Care sunt revendicarile acestora Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) protesteaza luni, 11 decembrie, de la ora 13:00, la Ministerul de Finanțe. Aceștia sunt nemulțumiți de politicile…

- Presedinta Asociatiei Pacientilor cu Afectiuni Autoimune (APAA), Rozalina Lapadatu, a declarat miercuri ca incepand din luna septembrie a inceput „un cosmar”, dupa ce mai multi pacienti au anuntat ca „au fost trimisi acasa fara sa li se administreze medicatia”. Prezenta la dezbaterea „Sanatatea romanilor…

- Sinteza catorva dintre cele mai importante prevederi din Legea pensiilor:- pensiile a peste 4,7 milioane de beneficiari urmeaza sa fie recalculate dupa noua formula.- de la 1 ianuarie 2024 punctul de pensie se majoreaza cu 13,8%, de la 1.785 de lei la 2.032 de lei, iar de la 1 septembrie 2024 pensiile…

- Trimisul special al Chinei pentru Orientul Mijlociu, Zhai Jun, s-a intalnit cu responsabili din Rusia si Qatar in incercarea de a aborda criza israeliano-palestiniana, gigantul asiatic anuntand ca va incerca sa colaboreze cu vecinul sau rus la "racirea" acestei crize, transmite vineri EFE, potrivit…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, a atenționat joi asupra pericolului care ar fi existat in trafic daca Guvernul nu ar fi decis prelungirea plafonarii prețurilor RCA, cu 3 luni, pana la data de 31 decembrie 2023. „In contextul in care sute de mii de șoferi raman fara polițe la finalul anului, era…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri seara ca nu este de acord cu marirea taxelor in perioada de criza, punctand faptul ca in criza trebuie reduse taxele, pentru a stimula economia. „Eu nu-s de acord sa maresti taxele cand esti in criza. Cand esti in criza, trebuie sa reduci taxele,…

- Surpriza joi la Guvern. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca ordonanța care viza majorarea salariilor din construcții, agricultura și industria alimentara va fi scoasa de pe agenda, dupa ce calcule prezentate in aceastpa dimineața de Ministerul de Finanțe au aratat ca salariul minim net al angajaților…