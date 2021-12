China a raportat o creștere a noilor cazuri de COVID China a anuntat 140 de noi cazuri confirmate de COVID la 24 decembrie, in crestere de la 87 cu o zi inainte, a declarat autoritatea de sanatate a tarii, citata de Reuters.Dintre noile infectii, 87 au fost cu transmitere locala, potrivit unui comunicat al Comisiei Nationale de Sanatate, comparativ cu 55 cu o zi mai devreme. Majoritatea noilor cazuri locale au fost in provincia nord-vestica Shaanxi.China a raportat 24 de noi cazuri asimptomatice, pe care le clasifica separat de cazurile confirmate, de la 26 cu o zi mai devreme, scrie Agerpres.Nu au existat noi decese, bilantul total al mortilor… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

