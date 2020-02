Stiri pe aceeasi tema

- China a raportat sâmbata o scadere a numarului de noi decese și cazuri de coronavirus consemnate pâna la finalul zilei de vineri, transmite Reuters. În China continentala au fost înregistrate 397 de noi infectari, fața de 889 în ziua anterioara.Dar, numarul de cazuri…

- Cazurile de infectare cu coronavirus au trecut de 200 in Coreea de Sud, adica aproape s-au dublat in 24 de ore (in principal, din cauza unei secte), in timp ce acum o saptamana erau doar 28. Cazurile din Singapore si Japonia au ajuns deja la 85. In plus, sunt peste 630 de persoane depistate cu coronavirus…

- Strazile celui de-al patrulea mare oras din Coreea de Sud, Daegu, erau pustii joi, locuitorii preferand sa ramana in case dupa ce zeci de oameni au luat coronavirusul chinez ”intr-un super-eveniment de transmitere” intr-o biserica, relateaza Reuters potrivit news.ro.Mall-urile si cinematografele…

- Un turist chinez în vârsta de 80 de ani care a fost spitalizat în Franța a murit din cauza coronavirusului, înregistrându-se astfel primul deces în Europa, a anunțat sâmbata ministrul francez al Sanatații, Agnes Buzyn, relateaza Reuters. Franța a înregistrat…

- Autoritatea Sanitara din provincia chineza Hubei a anunțat ca 94 de persoane au decedat marți din cauza noului tip de coronavirus în aceasta provincie, ceea ce înseamna ca numarul total de cazuri din China continentala a ajuns la 1.105, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, citata…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…

- Autoritațile chineze au actualizat la 25 de morti si peste 800 de imbolnaviri, vineri, bilantul epidemiei provocate de un nou coronavirus. Șapte orașe din China sunt inchise. Celor cinci inchise joi li s-au adaugat vineri Zhijiang și Qianjiang, zone urbane, dar cu multa populație rurala. Alte peste…

- Intervievat de televiziunea de stat CCTV, Zhou Xianwang a precizat ca un numar total de 258 de persoane au fost infectate in orasul sau, iar 227 primesc inca tratament. Tot marti, autoritatile din China anuntasera identificarea a 77 de cazuri noi, intr-un moment in care multe alte tari…