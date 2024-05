Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista și activista germana de origine siriana Helen Fares, 29 de ani, le-a cerut celor 100.000 de urmaritori de pe Instagram sa foloseasca o aplicație care identifica produsele israeliene și sa nu le cumpere, Canalul SudWestRundfunk (SWR) care transmite pentru landurile Baden-Wurttemberg și Renania-Palatinat,…

- Suedia si Italia il sustin pe premierul olandez Mark Rutte ca viitor secretar general al NATO, potrivit agentiilor internationale de presa. Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a justificat decizia guvernului de la Stockholm declarand ca Mark Rutte „este un lider intelept, cu o experienta solida”.…

- Consulatul Iranului din capitala siriana Damasc a fost distrus luni in ceea ce presa siriana și iraniana a descris ca fiind un atac aerian israelian, o escaladare aparenta și surprinzatoare a conflictului din Orientul Mijlociu, care ar opune Israelul impotriva Iranului și a aliaților sai. Televiziunea…

- Productia masinii electrice mici T03 a Leapmotor ar putea incepe inainte de sfarsitul lunii iunie, utilizand tehnica SKD, care implica transformarea kiturilor partial asamblate in vehicule finite, a spus una dintre persoane. Leapmotor a ales fabrica din Polonia a partenerului sau Stellantis, in cadrul…

- Fostul guvernator al Carolinei de Sud, Nikki Haley, l-a invins, duminica, pe Donald Trump la alegerile primare republicane din Washington DC, prima sa victorie in fața fostului președinte american, dar care nu schimba prea mult șansele acesteia de a devenit candidatul din 2024 la președinție al republicanilor,…

- Parlamentul European a aprobat marți legea emblematica a UE pentru restaurarea naturii, salvand cel puțin o parte din planurile sale de a proteja mediul, chiar daca a existat o opoziție puternica impotriva acestui regulament european, atat politic, cat și din partea fermierilor care protesteaza de saptamani…

- UPDATE 20:50 - Noi fragmente de drona, asemanatoare celei de tip "Gherani-2", au fost gasite sambata in zona de frontiera moldo-ucraineana, a indicat Politia de frontiera a Republicii Moldova, citata de NewsMaker si Deschide.md.Fragmentele au fost gasite pe un camp din apropierea localitatii Etulia…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca vor fi investiti 20 de miliarde de euro pana in 2030 in infrastructura de transport, dintre care 13 miliarde vor fi pe zona rutiera, iar sapte miliarde in cea feroviara, in contesxtul in care a prezentat rezultatele vizitei sale in Italia. Marcel Ciolacu a vorbit…