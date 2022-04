China a interzis difuzarea în direct, online, a jocurilor video neautorizate Administratia Nationala de Radio si Televiziune a spus ca platformele de orice fel nu trebuie sa transmita live jocuri care nu sunt aprobate de autoritatile conexe. In special transmiterea in direct a jocurilor sau competitiilor din strainatate nu ar trebui sa fie efectuata fara aprobare, a spus institutia, adaugand ca livestreamers-ii ar trebui sa reziste ”esteticii anormale” si culturii daunatoare a fanilor celebritatilor. ”Pentru o perioada de timp, probleme precum streamingul online haotic si dependenta adolescentilor de jocuri au starnit ingrijorari larg raspandite in societate si trebuie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile petroliere au realizat profituri de aproximativ 3 miliarde de euro in Europa, de la inceputul razboiului din Ucraina, arata un raport publicat de Greenpeace, adus in atenție de EUObserver. Unii dintre analiști au observat insa ceva anume: „Privind la cele trei mari blocuri economice mondiale,…

- Cresterea preturilor petrolului din ultima perioada se va vedea rapid in prețul produselor de consum, dar se va regasi și in cel al biletelor de avion.Companiile aeriene vor transmite pasagerilor cresterea preturilor petrolului, prin tarife mai mari, relativ rapid, dar majorarea costurilor…

- Vorbind dupa ce JetBlue a lansat o contra-oferta de preluare pentru transportatorul american cu discount Spirit Airlines, Walsh a mai spus ca vede mai multe posibilitati de consolidare intre companiile aeriene din Statele Unite. ”In mod clar, a luat piata prin surprindere. Este o dovada ca puterea…

- Razboiul din Ucraina a schimbat deja nenumarate vieți. Acum, schimba și modelele de afaceri. Odata cu exodul multinaționalelor occidentale din Rusia și intreruperile lanțului de aprovizionare ucrainean cuplate cu intreruperile legate de Covid din China, companiile trebuie sa regandeasca totul. Chiar…

- Contrar tendințelor globale, o parte semnificativa a companiilor locale pare sa nu priveasca prețurile de transfer ca pe o arie de risc fiscal. Aceasta este concluzia studiului EY Romania ”Prețurile de transfer. Impactul condițiilor economice aduse de pandemie”, derulat la inceputul acestui an.

- Interdictia a intrat in vigoare la miezul noptii, conform anunturilor ministrilor Transporturilor din aceste tari. Decizia lor intervine ca urmare a “agravarii conflictului militar si in solidaritate cu Ucraina”. Compania poloneza LOT a anuntat in timpul zilei de vineri ca isi suspenda zborurile catre…

- In contextul scumpirii carburanților de la zi la zi, in special in țara noastra, analiștii vin cu vești bune pe termen lung. Prețul petrolului ar putea ajunge la jumatate cat este in prezent. Analistul Bogdan Maioreanu estimeaza reducerea prețului barilului Companiile petroliere s-ar putea confrunta…

- Compania nipona Toyota a anuntat vineri ca vanzarile sale de vehicule au crescut in 2021 cu 10,1%, devenind pentru al doilea an consecutiv cel mai mare producator auto mondial, si extinzand diferenta fata de cel mai apropiat rival, grupul german Volkswagen AG, transmit Kyodo si Reuters.Toyota…