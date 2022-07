China a închis un oraș întreg după ce a fost depistat un singur caz de COVID Sute de mii de locuitori ai unui oraș din China au intrat in carantina, marți, dupa ce s-a inregistrat un singur caz de COVID-19, scrie Barron’s. China este ultima mare economie a lumii care a ramas fidela politicii „zero-COVID” care presupune instituirea de carantine aspre din momentul in care un nou focar de COVID-19 este […] The post China a inchis un oraș intreg dupa ce a fost depistat un singur caz de COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

