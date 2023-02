China a înăsprit cerinţele de gestionare a riscurilor pentru activele băncilor De la 1 iulie, bancile trebuie sa clasifice activele dincolo de obligativitatea actuala legata de imprumuturi solicitate in prezent, pentru a include investitiile in obligatiuni, creditele interbancare si activele in afara bilantului in cinci categorii, de la ”normal” la „pierdere”, conform regulilor publicate de banca centrala si autoritatea de reglementare bancara si de asigurari. Regulile vor ajuta ”bancile comerciale sa evalueze riscurile de creditare cu mai multa acuratete si sa reflecte adevarata calitate a activelor lor financiare”, au declarat Banca Populara a Chinei si Comisia de Reglementare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

