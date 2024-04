Parlamentul European a aprobat o reforma majora privind migrația și azilul. Modificarile inaspresc regulile UE in domeniu. Noile reguli vor intra in vigoare peste doi ani. Dupa ani de negocieri, Parlamentul European a aprobat o reforma majora care inasprește normele UE in materie de migrație și azil, potrivit BBC. Pactul UE privind azilul și migrația […] Articolul Uniunea Europeana a inasprit regulile privind migrația și azilul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .