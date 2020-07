China a inaugurat miercuri intr-un hotel din Hong Kong birouri care vor permite agentilor sai de securitate sa actioneze deschis pentru prima data in fosta colonie britanica, relateaza AFP. "Organul de securitate nationala al guvernului central in regiunea administrativa speciala Hong Kong a fost inaugurat miercuri dimineata", a indicat agentia oficiala chineza de presa China Noua. Birourile acestei agentii sunt situate intr-un hotel, Metropark Hotel. Un drapel chinezesc a fost arborat in afara cladirii si a fost instalata o placa avand emblema Chinei. Foto: (c) Tyrone Siu/REUTERS Cu prilejul…