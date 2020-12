Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta din grupul de consilieri ai guvernului britanic NERVTAG ce studiaza noua varianta a Sars-Cov-2 spun ca aceasta a devenit rapid tulpina dominanta din sudul Regatului Unit si ar putea sa devina repede dominanta in toata tara. "Avem un grad mare de certitudine ca aceasta varianta are…

- Organizatorii Targului de Craciun din Sibiu anunța desfașurarea celei de-a 14-a ediții in perioada 13 noiembrie 2020 – 3 ianuarie. Ediția din acest an este anunțata a fi „adaptata pentru a putea oferi siguranța necesara vizitatorilor și spațiu suficient pentru distanțare”, informeaza Mediafax. Rata…

- Un studiu britanic arata ca numarul persoanelor care au anticorpi Covid-19 a scazut semnificativ in cursul verii, ceea ce sugereaza ca vindecarea de coronavirus s-ar putea sa nu ofere imunitate pe termen lung,...

- Județul Alba depașește Bucureștiul la rata de infectare cu Sars-Cov-2. Alba ajunge la 3,26 cazuri la o mie de locuitori. Alba inregistreaza o rata de 3,26, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost depistate...

- In fata noului record de contagieri cu virusul SARS-Cov-2 inregistrat in urma cu o luna, medicii greci se tem ca sistemul public de sanatate nu va mai putea face fata unei escaladari a cazurilor asteptata pentru lunile mai grele, noiembrie si decembrie, in plin sezon de gripa, relateaza luni EFE…

- FRF informeaza ca jucatorul echipei nationale de tineret care a prezentat simptome de Covid-19 este infectat cu virusul Sars-Cov-2, potrivit news.ro.Citește și: DOSAR Mario Iorgulescu catre medic - 'Ma simt BINE și vreau sa ma intorc SA CONDUC mașina și sa merg SA DANSEZ cu prietena mea'"Din…

- Liderul partidului neonazist grec Zori Aurii, Nikos Michaloliakos - negationist si admirator al national-socialismului - a fost condamnat miercuri la 13 ani de inchisoare cu executare de Curtea penala din Atena, care l-a gasit vinovat de "conducerea unei organizatii criminale", relateaza AFP si ANA,…

- Situația infectarilor cu coronavirus se schimba pe zi ce trece, atat la nivel de județ cat și la nivel național. Elevii fac cursuri in diferite scenarii – verde (vin toți la școala), galben (jumatate de clasa la școala, jumatate acasa, iar dupa un timp se „rotesc”) și roșu (toți elevii fac ore online).…