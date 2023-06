Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti, 30 mai, mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri, 31 mai, Reuters și Hotnews . Casa…

- Statele Unite continua sa colecteze date despre atacurile cu drone de marți dimineața de la Moscova și nu aproba atacurile pe teritoriul rusesc. Un purtator de cuvant al Casei Albe a declarat acest lucru, potrivit Reuters. Declarația a precizat ca SUA inca aduna informații despre ceea ce s-a intamplat…

- Guvernatorul regiunii Belgorod din Rusia a declarat, luni, ca un „grup de sabotaj” al armatei ucrainene a intrat pe teritoriul rusesc in districtul Graivoron, care se invecineaza cu Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Rador.Viacheslav Gladkov a anunțat printr-o postare pe platforma Telegram ca…

- Nikolai Patrușev, considerat succesorul aparent al lui Vladimir Putin și „super-șoimul” sau in materie de politica externa, a amenințat vineri, 19 mai, ca un nor radioactiv se apropie de Europa dupa ce forțele ruse ar fi aruncat in aer un depozit din Ucraina ce conținea muniție cu uraniu saracit, informații…

- Jurnalistul Wall Street Journal Evan Gershkovich, arestat de Rusia la finalul lunii martie, sub acuzația de spionaj in favoarea Washingtonului, a aparut marți in fața unei instanțe din Moscova dupa ce a contestat masura și a cerut sa fie eliberat pe durata procesului, solicitarea fiindu-i insa respinsa…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a cerut vineri Administratiei de la Moscova sa il elibereze pe jurnalistul american arestat preventiv in Rusia sub acuzatia de spionaj, iar Presedintia Rusiei a recomandat Washingtonului sa nu treaca la masuri de retorsiune contra grupurilor media ruse, noteaza Mediafax."Trebuie…

- La un eveniment intitulat "O lume fara START: ce urmeaza", Serghei Riabkov a declarat ca "nu se pune problema" ca Rusia sa restabileasca deocamdata tratatul, criticand ceea ce el a numit "pozitionarea ostila" a Washingtonului fata de Moscova.„Nu as vrea sa ma lansez intr-o discutie daca probabilitatea…

- In prima sa conferința de presa in calitate de șef al diplomației, Qin Gang a prezentat agenda de politica externa a Beijingului pentru urmatorii ani, sugerand ca China și relația sa cu Rusia ofera stabilitate, in vreme ce SUA și aliații sai reprezinta o sursa de tensiune și conflict, scrie The Guardian…